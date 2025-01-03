حماس تفجّر مفاجأة من غزة.. قوات جديدة بالآلاف

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قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن حركة حماس تعود عسكريا بقوة إلى قطاع غزة من خلال تجنيد قوات جديدة، حيث يصل عددها إلى ما بين 20 و23 ألف مقاتل، بالتعاون مع قوات من حركة الجهاد الإسلامي"، مبينة أن "معدل تجنيد المقاتلين الجدد الذي تقوم به حماس يتجاوز معدل تحييد وتقليص القوة المقاتلة".وأظهرت البيانات، أن 9000 مقاتل منظم ينشطون في جميع أنحاء القطاع، نصفهم في الفرقة الشمالية، والنصف الآخر في الفرقة الجنوبية. وبالإضافة إلى هؤلاء، هناك ما بين 7000 إلى 10000 مقاتل إضافي منتشرون في جميع أنحاء قطاع غزة، ولا يعملون بطريقة منظمة، ويتواجد حوالي 4000 من مقاتلي سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، والمنظمات الأخرى، في جميع أنحاء غزة.وقال مسؤولون عسكريون، إن "حماس تعرف كيفية تجنيد نشطاء حتى اليوم باستخدام المساعدات الإنسانية لاستدراجهم، وكذلك بالمال، وهو أمر يصعب رفضه حسب الوضع في القطاع".وأعلن الجيش الإسرائيلي في المرة الأخيرة أنه قتل ما بين 17 ألفاً و20 ألف مقاتل من حماس والجهاد خلال الحرب. وأشارت الصحيفة إلى أنه على مدى الأشهر الـ15 الماضية كانت الفجوة بضعة آلاف بين بيانات الجيش الإسرائيلي ونتنياهو، ما ألقى بالشك على تلك التقديرات.وفي وقت سابق، قالت صحيفة جيروزاليم بوست، إنها حصلت على معلومات تؤكد أن حركة حماس تحقق عودة كبيرة في قطاع غزة، من خلال تجنيد عناصر جديدة.وبينت جيروزاليم بوست أن المعلومات التي كانت قد تلقتها الصحيفة في الفترة الأخيرة تشير إلى أن الأعداد أقرب إلى حوالي 12 ألف مقاتل. (عربي21)