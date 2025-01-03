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تعليق محاولة توقيف الرئيس في كوريا الجنوبية.. ما السبب؟

Lebanon 24
03-01-2025 | 00:24
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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة، بأن المحققون في كوريا الجنوبية أعلنوا تعليق محاولتهم توقيف الرئيس يون سوك يول.

وقال "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" في بيان إنّه "في ما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلا على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ".
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وكانت السلطات في كوريا الجنوبية، قد أعلنت صباح الجمعة أنها بدأت بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس المعزول بسبب محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد.

شاهد مراسلو وكالة فرانس برس فريقا من محققي المكتب يتقدمهم مدّع عام يدخلون بمؤازرة أمنية إلى مقر الإقامة الرئاسي الواقع في وسط العاصمة من بوابته الحديدية الضخمة قرابة الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

وجرت عملية المداهمة بينما تجمّع حشد من أنصار يون أمام المقرّ لحمايته، بحسب مراسلي فرانس برس. إلا أن وكالة "يونهاب" للأنباء قالت إن المحققين باتوا الآن في "حالة مواجهة مع الأمن الرئاسي" بعد أن تصدّت لهم في وقت سابق وحدة عسكرية داخل المقر. (سكاي نيوز عربية)
 
 
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