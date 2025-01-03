16
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
1
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مجددًا.. غارات إسرائيلية على سوريا وهذا ما استهدفته
Lebanon 24
03-01-2025
|
00:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
استهدفت غارات إسرائيلية مواقع تابعة للجيش السوري جنوب مدينة حلب ليل الخميس، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، بينما أفاد سكان عن سماع دوي انفجارات ضخمة.
وأفاد المرصد عن دوي "ما لا يقل عن سبعة انفجارات ضخمة ناتجة عن استهداف الطيران الإسرائيلي لمعامل الدفاع في منطقة السفيرة جنوب حلب والبحوث العلمية"، وهي مواقع تابعة للجيش السوري أخليت منذ سقوط حكم بشار الأسد.
Advertisement
من جهته، قال أحد سكان السفيرة لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنه سمع "ضربات قوية، تسببت بما يشبه هزة أرضية في السفيرة. الأبواب والشبابيك تفتّحت. كانت أقوى ضربات أسمعها في حياتي. لقد تحول الليل إلى نهار". (بي بي سي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
03:44 | 2025-01-02
02/01/2025 03:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
متّصل يتغزل بمذيعة الـ"ال بي سي"... شاهدوا ما قاله لها مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
متّصل يتغزل بمذيعة الـ"ال بي سي"... شاهدوا ما قاله لها مباشرة على الهواء (فيديو)
07:00 | 2025-01-02
02/01/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل طالب تكشف سبب تركها الـ"أم تي في": "أنا مش كلبة مصاري" (فيديو)
Lebanon 24
أمل طالب تكشف سبب تركها الـ"أم تي في": "أنا مش كلبة مصاري" (فيديو)
05:45 | 2025-01-02
02/01/2025 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة زوجها ناصيف زيتون.. هكذا احتفلت دانييلا رحمة بحلول السنة الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
برفقة زوجها ناصيف زيتون.. هكذا احتفلت دانييلا رحمة بحلول السنة الجديدة (فيديو)
03:09 | 2025-01-02
02/01/2025 03:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عن شهر كانون الثاني... ماذا كشف الأب إيلي خنيصر عن وضع الطقس؟
Lebanon 24
عن شهر كانون الثاني... ماذا كشف الأب إيلي خنيصر عن وضع الطقس؟
07:08 | 2025-01-02
02/01/2025 07:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:33 | 2025-01-03
عملية إعادة إعمار سوريا.. هل تبدأ هذا العام؟
02:20 | 2025-01-03
بعد لبنان.. الدولار المزوّر يغزو سوريا
02:14 | 2025-01-03
شمال شرقي سوريا.. 46 قتيلا بصفوف فصائل موالية لتركيا
02:10 | 2025-01-03
في تركيا.. "بابا نويل" ارتكب جريمة ليلة رأس السنة
02:10 | 2025-01-03
بسبب توقف الغاز الروسي... رئيس وزراء سلوفاكيا يهدد اللاجئين الأوكرانيين
02:07 | 2025-01-03
استهدفته مسيّرة.. داعشي ارتكب مجزرة في السويداء
فيديو
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
03:44 | 2025-01-02
03/01/2025 09:44:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
03/01/2025 09:44:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
03/01/2025 09:44:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24