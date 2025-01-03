استهدفته مسيّرة.. داعشي ارتكب مجزرة في السويداء

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استهدفت طائرة مسيرة في البادية السورية دراجة نارية كان يستقلها عنصران من تنظيم "داعش"، أحدهما قيادي بارز من المسؤولين عن "هجمات التنظيم على محافظة السويداء في العام 2018"، وفق موقع "السويداء 24".ووقعت عملية الاستهداف، وفق المصادر، في منطقة الرحبة، شرقي السويداء، يوم الأحد الماضي، لافتة إلى أن العنصرين قُتلا بعد إصابتهما بشكل مباشر، وبقيت جثتيهما في منطقة الاستهداف لعدة أيام.وكشفت المصادر أن أحد القتيلين، يدعى "هـ. س"، سوري الجنسية، وأحد أخطر قيادات التنظيم في البادية السورية. وكان مسؤولا عن خطوط الإمداد والتهريب، وتولى منصب "أمير قاطع" في بادية السويداء.ويعتبر "أمير قاطع" أحد متزعمي الهجمات الدموية التي نفذها "داعش" على محافظة السويداء في 2018، والتي أودت بحياة أكثر من 250 مدنيا. (ارم نيوز)