في تركيا.. "بابا نويل" ارتكب جريمة ليلة رأس السنة

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في حادثة مروعة بمدينة "ساكاريا" شمال غرب تركيا، ارتكب مراهق يرتدي زي "بابا نويل" جريمة قتل خلال مشاجرة دموية ليلة رأس السنة.بدأت الحادثة بتلاسن بين مجموعة من الشبان وشاب آخر كان يرتدي زي "بابا نويل". وبعد انتهاء المشاجرة الأولى، تجدد اللقاء في نفس الليلة، حيث قام المراهق، البالغ من العمر 17 عامًا، بطعن شاب آخر في العشرينات من عمره، ما أسفر عن مقتله على الفور. كما أصاب الشخص الآخر بجروح خطيرة.تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيقات في الحادثة للوقوف على ملابسات الجريمة.وقالت وسائل إعلام محلية، إن سبب المشاجرة غير واضح حتى الآن، فيما أكدت وكالة "الأناضول" الرسمية، أنه "لا علاقة لزي الشاب القاتل في المشاجرة التي تطورت لجريمة".وأظهر مقطع فيديو للمشاجرة الأولى، مجموعة من الشبان، تهاجم بابا نويل وتنهال عليه ضربًا، دون أن يتدخل شبان آخرون يرتدون زي بابا نويل أيضًا. (ارم نيوز)