الكونغرس الأميركي الرقم 119 ينتخب اليوم رئيسًا جديدًا لمجلس النواب

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يلتئم الكونغرس الأميركي الجديد في أول اجتماع له اليوم بعد الانتخابات التي جرت في 5 تشرين الثاني الماضي ويفتتح الكونغرس رقم 119 أعماله حسب التقاليد بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بحسب وكالة "نوفوستي".من المتوقع أن يكون التصويت على انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب تصويتا متوترا قد ينتج عنه خسارة مايك جونسون لمقعده.وسيبقى مجلس النواب خاضعا لسيطرة الجمهوريين الذين يشغلون 219 مقعدا من أصل 435 مقعدا بينما تمكن الجمهوريون من استعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ، حيث سيشغلون 53 مقعدا من أصل 100.