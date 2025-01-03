هل تسلح الصين الحوثي مقابل حرية الملاحة?

أفادت مصادر استخباراتية أميركية أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن تستخدم أسلحة صينية الصنع في هجماتها على الشحن في البحر الأحمر مقابل الامتناع عن شن هجمات على السفن الصينية.

فقد تمكنت المجموعة من الحصول على "مكونات ومعدات توجيه متقدمة" لصواريخها بعد زيارة قادة الحوثيين للصين في عامي 2023 و2024 لإنشاء سلسلة توريد، وفقاً لقناة i24 الإخبارية الإسرائيلية.

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وزعم التقرير أن الحوثيين يخططون لاستخدام مكونات الأسلحة الصينية لإنتاج مئات الصواريخ المجنحة، بحسب ما نقل موقع "Foundation for Defence of Democracies".



كذلك أكدت البيانات البحرية أن السفن "المرتبطة بالصين" تواصل الإبحار في ممرات الشحن في البحر الأحمر دون أن يتم استهدافها، على الرغم من أن خطأ استهداف الحوثيين أدى إلى هجوم على ناقلة نفط مرتبطة بالصين في آذار 2024.



وقال الحوثيون في وقت سابق إنهم سيتجنبون استهداف السفن المرتبطة بالصين، التي تشتري 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية، ما يساعد في مواجهة العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة في البلاد. (العربية)