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عربي-دولي
موسكو: دمشق أرسلت إشارات بأنها مهتمة باستمرار وجودنا
Lebanon 24
03-01-2025
|
04:50
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كشف مندوب روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن "السلطات السورية الجديدة ترسل إشارات بأنها مهتمة باستمرار الوجود الروسي".
وسبق وأن ذكر قائد الإدارة السورية الجديدة وزعيم "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن روسيا ثاني أقوى دولة في العالم ولها أهمية كبيرة، مشددا على أن لدمشق مصالح استراتيجية مع موسكو.
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وأوضح أن الإدارة الحالية لا تريد أن تخرج روسيا بطريقة لا تليق بعلاقتها الطويلة مع سوريا، في إشارة ربما إلى بقاء القواعد الروسية مؤقتا في حميميم وطرطوس، على الرغم من أن بعض الآليات سحبت منها خلال الفترة الماضية، بحسب ما أفادت مصادر "العربية". (العربية)
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