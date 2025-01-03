Advertisement

عربي-دولي

ما حقيقة رفع رايات "داعش" في مناطق الساحل السوريّ؟

Lebanon 24
03-01-2025 | 06:05
A-
A+
Doc-P-1300789-638715063436789831.png
Doc-P-1300789-638715063436789831.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، خلال الساعات الماضية، معلومات مفادها عن انتشار رايات سوداء في مناطق الساحل السوري.

وقد أثار هذا المشهد ذعر الأهالي، خاصة مع ارتباط هذه الرايات في أذهان الكثيرين بتنظيم داعش الإرهابي.
Advertisement

وبعد حالة من الجدل، قالت منصة "تأكد" السورية المتخصصة بالتحقق من المعلومات إن الرايات التي تمت مشاهدتها في مناطق الساحل رافقت حملة ملاحقة فلول نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

ونشرت المنصة مقطعا متداولا على مواقع التواصل، قيل إنه يظهر تواجد عناصر من الأمن العام في قرية في ريف محافظة طرطوس بشكل طبيعي.

وأضافت: "بعد التدقيق والتحقق من المصادر الميدانية الموثوقة، تبين أن العناصر الذين ظهروا في هذه المقاطع لا يتبعون لتنظيم داعش، بل ينتمون لجهاز الأمن العام التابع للسلطة الحالية في سوريا، هذه المجموعات الأمنية تعمل منذ أيام على تنفيذ عمليات لملاحقة المطلوبين والمجرمين المتورطين بجرائم قتل وانتهاكات ضد السوريين بحسب ما أعلنت عنه السلطة قبل عدة أيام".

ووجهت المنصة نداء إلى السلطة الحالية بضرورة اتخاذ خطوات واضحة لمنع رفع أي رايات أو رموز قد تُفسر بطريقة خاطئة، خصوصًا في ظل الظروف الحساسة التي تعيشها المنطقة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2025-01-03
07:45 | 2025-01-03
07:30 | 2025-01-03
07:05 | 2025-01-03
07:00 | 2025-01-03
07:00 | 2025-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24