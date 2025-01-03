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عربي-دولي

من ألمانيا إلى السوريين الراغبين بالعودة لوطنهم... 1200 يورو

Lebanon 24
03-01-2025 | 06:33
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عقب سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أعلنت ألمانيا عن إجراءات للسوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم.

فقد قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الجمعة، إن برلين تعتزم زيادة برنامج مالي للمواطنين السوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم.
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وأضاف: "نريد التوسع في البرنامج في المستقبل لمن يرغبون في الرحيل طوعا"، وذكر أن ألمانيا ستوفر نفقات سفر بقيمة 200 يورو، وتكاليف بدء مشروع تجاري بقيمة ألف يورو لكل بالغ يرغب في مغادرة ألمانيا.

كما تابع: "أعتقد أن الوضع لا يزال غير واضح تماما بالنسبة لتحركات العودة بأعداد كبيرة". (العربية)
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