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عربي-دولي
إيران تجري مناورات عسكرية للتدريب على "التكتيكات القتالية"
Lebanon 24
03-01-2025
|
06:34
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أعلنت إيران أن صحراء وسط البلاد ستشهد تنفيذ مناورات "مدافعو سماء الولاية 1403" التي ستشارك فيها القوات البرية والجوية الإيرانية.
وأوضحت العلاقات العامة في قيادة مناورات "مدافعو سماء الولاية"، في بيان لها، أن هذه المناورات تهدف لرفع الجهوزية الدفاعية والتنسيق بين الوحدات العسكرية وتمرين التكتيكات القتالية الحديثة في المجالين الجوي والبري، حسبما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.
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وأشار البيان إلى أن المناورات تجري في المنطقة الواقعة بين مدينتي "كاشان" و" ران وبيدكل" في صحراء وسط إيران وأجواء المدينتين، وأن هذه المنطقة تعتبر مغلقة عسكريا منذ أمس الخميس ويمنع الدخول إليها وإلى المناطق المجاورة لها حتى إشعار آخر.
وأوضح البيان أن طائرات مسيرة متطورة، ومروحيات، ومقاتلات حربية، ومنظومات صاروخية، ومعدات عسكرية أخرى ستشارك في هذه المناورات.
كما خص البيان المواطنين بالتذكير بأن هناك أصوات انفجارات ستسمع خلال هذه المناورات وكذلك تحليق للطائرات المسيرة والمروحيات والطائرات الحربية.
وأضاف أن المعلومات اللاحقة وإعادة فتح طرق المواصلات، سيتم إعلانها بعد انتهاء المناورات.
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