زوجة بايدن تلقت هديّة ثمينة من زعيم أجنبيّ... ما هي؟

تلقى الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل هدايا بعشرات آلاف الدولارات من زعماء أجانب عام 2023، وفقا لنشرة سنوية نشرتها الخارجية الأميركية.



ومن بين الهدايا، تلقت السيّدة الأولى جيل بايدن أغلى هدية منفردة وهي ماسة بقيمة 20 ألف دولار من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ناريندرا مودي. (روسيا اليوم)