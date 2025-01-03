شولتس: نجري اتصالات مكثفة مع الإدارة السورية الجديدة

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن برلين تجري اتصالات مكثفة مع الإدارة السورية الجديدة، وتتواصل أيضا مع فصائل المعارضة في البلاد، مشددا على أهمية مشاركة الطوائف المختلفة في صياغة مستقبل سوريا.وأضاف شولتس للصحافيين من جنوبي برلين: "سننظر عن كثب في كيفية تحقيق تقدم في تعزيز اتصالاتنا، وفي الوقت عينه جعل هذه العملية ميسرة لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا كدولة ولمواطني سوريا". (العربية)