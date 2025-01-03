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جونسون رئيساً لمجلس النواب الأميركي

Lebanon 24
03-01-2025 | 14:51
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تم إعادة انتخاب الجمهوري مايك جونسون، المدعوم من دونالد ترامب، رئيسًا لمجلس النواب الأميركي، بعد فوزه بعدد أصوات 218 عضوا جمهوريا.

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اميركا

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