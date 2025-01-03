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عربي-دولي

بعد السعودية.. وزير الخارجية السوري يعتزم زيارة هذه الدول العربية

Lebanon 24
03-01-2025 | 16:47
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أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني، عن عزمه زيارة كل من قطر والإمارات والأردن.

 وقال الشيباني، في منشور على منصة إكس: "سأمثل بلدي سوريا هذا الأسبوع في زيارة رسمية إلى الأشقاء في دولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية".
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وأضاف: "نتطلع إلى مساهمة هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة".


وكان الشيباني زار المملكة العربية السعودية، وأكد عقب الزيارة أن السعودية عبرت عن دعمها للشعب السوري وللإدارة الجديدة في البلاد، واستعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها. 
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