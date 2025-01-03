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عربي-دولي

زلزال جديد يهز إثيوبيا وهذه قوته

Lebanon 24
03-01-2025 | 23:21
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أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، اليوم السبت، أن زلزالا بلغت شدته 5.8 درجة ضرب إثيوبيا.

وذكر المركز أن الزلزال وقع على بعد 142 كيلومترا شرقي أديس أبابا، وعلى عمق بلغ 10 كيلومترات.

يأتي الزلزال عقب سلسلة من الزلازل الأقل شدة التي هزت إثيوبيا في الأيام القليلة الماضية.
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فقد تعرضت نفس المنطقة إلى زلزال بقوة 5.5 درجة، الجمعة، وسلسلة زلازل أقل قوة تجاوزت الثلاثين على مدى الأسبوع الماضي.(سكاي نيوز)





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