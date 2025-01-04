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عربي-دولي

ارتفاع عدد الموقوفين.. عمليات التفتيش عن رجال نظم الأسد تتواصل

Lebanon 24
04-01-2025 | 00:01
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منذ أيام تتواصل حملة التمشيط في حمص وسط سوريا بحثا عن بحثاً عن مجرمي حرب ومتورطين بجرائم، ومن وصفوا بفلول النظام السابق، ممن رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.

فقد نشرت "هيئة تحرير الشام" وإدارة العمليات العسكرية مسلحين في حمص بحثاً عن مقاتلين موالين للرئيس السابق بشار الأسد وأسلحة.
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فيما أسفرت عمليات التمشيط هذه عن توقيف نحو 150 شخصاً، وفق معلومات العربية.

كما أطلقت قوات إدارة الأمن العام حملة أمنية واسعة في مدينة حلب، لملاحقة "فلول الأسد"، أسفرت عن اعتقال عدد من المتورطين بأعمال إجرامية.
وكانت وزارة الداخلية بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية"، بدأت الأسبوع الماضي عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص، فضلا عن ريف دمشق.

في حين ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان سابقا أنه تم اعتقال مسؤولين عن مجزرة كرم الزيتون 2012 في حملة حمص.

يشار إلى أنه منذ تولي تلك الإدارة الجديدة (التي تضم هيئة تحرير الشام بالإضافة إلى فصائل مسلحة أخرى متحالفة معها) الأوضاع الأمنية في البلاد، إثر سقوط الأسد، سلم مئات الجنود والضباط في الجيش السوري أنفسهم من أجل تسوية أوضاعهم.
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