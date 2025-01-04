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عربي-دولي

إيران: مستعدون لمفاوضات نووية بناءة ودون تأخير

Lebanon 24
04-01-2025 | 00:10
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أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة، بأن بلاده مستعدة للدخول بمفاوضات نووية بناءة ودون تأخير.

وأضاف أن طهران جاهزة للتفاوض بناءً على صيغة بناء الثقة مقابل رفع العقوبات.

وقال: "نحن على استعداد للدخول في مفاوضات بناءة ودون تأخير بشأن برنامجنا النووي، مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل".
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كذلك رأى أن الصيغة التي تتبناها إيران هي نفس صيغة الاتفاق النووي، وهي عبارة عن بناء الثقة بشأن البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات.

جاء هذا بعدما قالت ثلاثة مصادر مطلعة على القضية الجمعة، إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان قدم للرئيس بايدن خيارات بشأن هجوم أميركي محتمل على المنشآت النووية الإيرانية، وفقا لوكالة أكسيوس.
 
 
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