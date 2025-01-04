عملية عسكرية واسعة غرب ليبيا.. لملاحقة المهربين وفرض الأمن

أعلنت المنطقة العسكرية بالساحل الغربي التابعة للمجلس الرئاسي الليبي، بدء عملية عسكرية لملاحقة عصابات التهريب والقضاء على أوكار المخدرات والجريمة غرب البلاد، بهدف إعادة الأمن والاستقرار.

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ودعت المنطقة العسكرية، في بيان مساء الجمعة، كافة المواطنين في مدينة الزاوية إلى الابتعاد عن الأماكن المشبوهة وأوكار المهربين، التي من الممكن أن تكون هدفا لضربات عسكرية.كما شدد على أن هذه الإجراءات تأتي حفاظا على سلامتهم.وطلبت أيضاً من المواطنين التعاون مع القوات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، موضحة أن هذه العملية هدفها ضمان الأمن والاستقرار في الزاوية وكافة مدن الساحل الغربي وإنهاء مظاهر الفوضى.