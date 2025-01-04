Advertisement

عربي-دولي

عملية عسكرية واسعة غرب ليبيا.. لملاحقة المهربين وفرض الأمن

Lebanon 24
04-01-2025 | 00:12
A-
A+
Doc-P-1301055-638715716672545748.jpeg
Doc-P-1301055-638715716672545748.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المنطقة العسكرية بالساحل الغربي التابعة للمجلس الرئاسي الليبي، بدء عملية عسكرية لملاحقة عصابات التهريب والقضاء على أوكار المخدرات والجريمة غرب البلاد، بهدف إعادة الأمن والاستقرار.
ودعت المنطقة العسكرية، في بيان مساء الجمعة، كافة المواطنين في مدينة الزاوية إلى الابتعاد عن الأماكن المشبوهة وأوكار المهربين، التي من الممكن أن تكون هدفا لضربات عسكرية.
Advertisement

كما شدد على أن هذه الإجراءات تأتي حفاظا على سلامتهم.

وطلبت أيضاً من المواطنين التعاون مع القوات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، موضحة أن هذه العملية هدفها ضمان الأمن والاستقرار في الزاوية وكافة مدن الساحل الغربي وإنهاء مظاهر الفوضى.
في الأثناء، تحدّث شهود عيان، عن تحشيدات وآليات عسكرية بالقرب من مدينة الزاوية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-01-04
03:15 | 2025-01-04
02:53 | 2025-01-04
02:47 | 2025-01-04
02:36 | 2025-01-04
01:33 | 2025-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24