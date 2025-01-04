ثاني أهم منصب.. إعادة انتخاب مايك جونسون رئيسا لمجلس النواب الأميركي

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أعيد أمس الجمعة انتخاب الجمهوري مايك جونسون الذي يحظى بدعم الرئيس دونالد ترامب رئيسا لمجلس النواب الأميركي.ثاني أهم المناصب السياسيةفقد حصل النائب المنتخب عن لويزيانا والبالغ من العمر 52 عاما بحاجة إلى أغلبية بسيطة من الأصوات ليحظى مجددا بهذا المنصب.غير أن ثلاثة جمهوريين من حزبه صوتوا لمرشحين آخرين.كما لم يتسن لجونسون الحفاظ على المنصب سوى بعد مفاوضات مطولة أفضت إلى عدول نائبين جمهوريين عن خيارهما.إلى ذلك، يعتبر هذا ثاني أهم المناصب السياسية في الولايات المتحدة بعد الرئاسة.يشار إلى أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب كان أكد تأييده لجونسون.وكتب في منشور على موقع تروث سوشيال: "رئيس المجلس مايك جونسون رجل صالح ودؤوب ومتدين. سيفعل الصواب، وسنواصل الفوز. تأييدي الكامل والمطلق لمايك".يأتي هذا في حين يتمتع الجمهوريون بأغلبية 219-215 في مجلس النواب، ما يعني أن التصويت من المرجح أن يعتمد على حفاظ الجمهوريين على وحدتهم.(العربية)