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عربي-دولي

إسرائيل تخنق شمال غزة.. رفضت ادخال المساعدات والامم المتحدة ترفع الصوت

Lebanon 24
04-01-2025 | 01:33
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أكد مسؤولو الإغاثة التابعون للأمم المتحدة أن الإسرائيليين أمروا بانتقال المزيد من الأشخاص في منطقة شمال غزة المحاصرة بسبب هجمات وشيكة ردا على إطلاق صواريخ على إسرائيل.

أوامر إخلاء جديدة
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن التوجيه الأخير كان موجها للمدنيين في منطقة البريج بمحافظة دير البلح بالتحرك غربا.
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كما أضاف أن أمر الإخلاء الأخير جاء في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الإسرائيلية رفض محاولات الأمم المتحدة لتنسيق حركة آمنة للعاملين في المجال الإنساني.
وكشف المكتب أمس الجمعة أن إسرائيل رفضت 6 من أصل 10 محاولات تنسيق لإدخال المساعدات بشكل قاطع، وفق ما نقلت فرانس برس.

كذلك أوضح أنه من بين المحاولات الأربع المتبقية، تمت محاولتان فقط بشكل كامل، بينما واجهت المحاولتان الأخريان عوائق خطيرة.
 
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