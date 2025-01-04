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عربي-دولي

المواجهات مستمرة في شمال شرق سوريا.. وارتفاع في عدد القتلى

Lebanon 24
04-01-2025 | 04:27
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لا تزال المواجهات تتواصل في شمال شرق سوريا بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والفصائل الموالية لتركيا منذ أسابيع.
واندلعت اليوم السبت اشتباكات متقطعة خلال الساعات الماضية بين قسد والفصائل في ريف منبج الجنوبي والشرقي.
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كما أضاف أن قسد أعلنت أن طائرات حربية تركية استهدفت محيط سد تشرين ومدينة دير حافر ب ٨ ضربات.

إلى ذلك، أوضح أن حصيلة قتلى الاشتباكات المستمرة منذ ٢٣ يوما ارتفعت إلى ٢٢٠ قتيلاً بينهم ٦٢ من قوات قسد .
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