استشهاد 59 شخصا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن 59 فلسطينيا استشهدوا خلال 24 ساعة، وأن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 45717، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل 15 شهرا تقريبا.وقالت الوزارة في بيان إن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 59 شهيدا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأشارت الوزارة إلى أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 45717 شهيدا و108856 إصابة" منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول 2023.