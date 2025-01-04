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صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع

Lebanon 24
04-01-2025 | 07:22
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى 45 ألفا و717 شهيدا و108 آلاف و856 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023.
وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي، إن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 59 شهيدا و273 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
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وأضافت إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى "45.717 شهيد و108.856 مصاب منذ السابع من أكتوبر للعام 2023".
وأشارت الوزارة إلى وجود ضحايا تحت ركام المنازل وفي الطرقات، لكن طواقم الدفاع المدني والإسعاف تعجز عن الوصول إليهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لهم. (الاناضول)
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