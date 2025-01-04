الموعد حُدّد.. مطار دمشق سيستأنف الرحلات الدولية

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قال رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السوري أشهد الصليبي، اليوم السبت، إن مطار دمشق الدولي سيبدأ تسيير الرحلات الدولية اعتبارا من 7 كانون الثاني الجاري.وأضاف الصليبي: "نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كافة أنحاء العالم". (العربية)