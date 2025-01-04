Advertisement

عربي-دولي

مقتل صحافي روسي في هجوم مسيّرة أوكرانية

Lebanon 24
04-01-2025 | 16:05
A-
A+
Doc-P-1301385-638716288140815882.png
Doc-P-1301385-638716288140815882.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت صحيفة إزفستيا الروسية، السبت، إن أحد مراسليها قُتل في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، بالقرب من مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة عبر قناتها على تطبيق تليغرام: "شن الجيش الأوكراني هجوماً بطائرة مسيرة على سيارة مدنية تقل مراسلنا ألكسندر مارتميانوف، الذي يعمل بشكل حر".
Advertisement
وأضافت "كانت السيارة بعيدة عن خط المواجهة".
 
وذكرت صحيفة إزفستيا أن السيارة كانت تسير على الطريق السريع الرابط بين مدينتي دونيتسك، التي تسيطر عليها روسيا، وهورليفكا إلى الشمال.
وأشارت بيانات سابقة للجنة حماية الصحافيين إلى مقتل 15 صحافياً على الأقل، منذ بدء الهجوم الروسي الشامل على أوكرانيا في شباط 2022. (24)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:19 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:40 | 2025-01-05
03:30 | 2025-01-05
03:08 | 2025-01-05
02:44 | 2025-01-05
02:00 | 2025-01-05
01:34 | 2025-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24