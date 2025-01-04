مقتل صحافي روسي في هجوم مسيّرة أوكرانية

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قالت صحيفة إزفستيا الروسية، السبت، إن أحد مراسليها قُتل في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، بالقرب من مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا.وذكرت الصحيفة عبر قناتها على تطبيق تليغرام: "شن الجيش الأوكراني هجوماً بطائرة مسيرة على سيارة مدنية تقل مراسلنا ألكسندر مارتميانوف، الذي يعمل بشكل حر".وأضافت "كانت السيارة بعيدة عن خط المواجهة".وذكرت صحيفة إزفستيا أن السيارة كانت تسير على الطريق السريع الرابط بين مدينتي دونيتسك، التي تسيطر عليها روسيا، وهورليفكا إلى الشمال.وأشارت بيانات سابقة للجنة حماية الصحافيين إلى مقتل 15 صحافياً على الأقل، منذ بدء الهجوم الروسي الشامل على أوكرانيا في شباط 2022. (24)