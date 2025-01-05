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إقتصاد

الصين تسعى لتعزيز قطاع الموانئ والمطارات في مناطق غرب البلاد

Lebanon 24
05-01-2025 | 05:42
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تعتزم الصين اتّخاذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد من خلال إقامة مشاريع بنية أساسية لوجستية مثل الموانئ والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.
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وتتضمن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو وتشونغتشينغ وكونمينغ وشيآن وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع الموانئ وغيرها من روابط النقل. (سكاي نيوز)

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