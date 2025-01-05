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وزير الخارجية السوري في الدوحة للقاء مسؤولين قطريين كبار

Lebanon 24
05-01-2025 | 07:21
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قال مسؤول قطري لرويترز، إن وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، الذي عينته الإدارة الجديدة للبلاد، وصل إلى قطر اليوم الأحد للقاء مسؤولين قطريين كبار.

ومن بين من سيلتقيهم وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي.
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وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب في أول زيارة رسمية لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.

ومن جانب آخر فقد كرر وزير الخارجية السوري خلال زيارته لقطر دعوة حكومته للولايات المتحدة لرفع العقوبات عن سوريا. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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