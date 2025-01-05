بعد 15 يوماً من الاعتقال.. إسرائيل تُفرج عن طبيب أردنيّ

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أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم الأحد، عن الطبيب الأردني عبد الله البلوي، بعد 15 يوماً من اعتقاله.وكان البلوي، البالغ من العمر 38 عاماً، قد اعتُقل عند معبر اللنبي أثناء توجهه ضمن حملة طبية إغاثية إلى قطاع غزة، رغم حصوله على الموافقات الرسمية والتنسيق المسبق من الجهات الأردنية والإسرائيلية.وأكد شقيقه، الدكتور عبد الرحمن البلوي، أن العائلة تلقت تأكيدات بالإفراج عنه اليوم، لكنها لم تحصل على تفاصيل دقيقة حول المعبر الذي سيتم الإفراج منه.وأشار إلى أن العائلة تتابع مع الجهات المختصة لضمان وصوله بسلام. (العربية)