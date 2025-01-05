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عربي-دولي
وزير إسرائيليّ: هذا موعد عودة المستوطنين في الشمال إلى بلداتهم
Lebanon 24
05-01-2025
|
08:30
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أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حدّد يوم 1 آذار المقبل موعداً لإعادة السكان إلى بلدات الشمال.
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