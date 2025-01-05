Advertisement

عربي-دولي

وزير إسرائيليّ: هذا موعد عودة المستوطنين في الشمال إلى بلداتهم

Lebanon 24
05-01-2025 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1301611-638716879182439654.jpg
Doc-P-1301611-638716879182439654.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حدّد يوم 1 آذار المقبل موعداً لإعادة السكان إلى بلدات الشمال. 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في نتيف هعسراه بغلاف غزة الشمالي
lebanon 24
05/01/2025 19:36:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في مرجعيون وراشيا والشمال ورأس بعلبك والشوف
lebanon 24
05/01/2025 19:36:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام سوري: انفجار دراجة نارية مفخخة في ريف حلب الشمالي
lebanon 24
05/01/2025 19:36:12 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية يحتفل بالعام الجديد مع ابنته (فيديو)
lebanon 24
05/01/2025 19:36:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الشمال

سموتريتش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:11 | 2025-01-05
12:09 | 2025-01-05
12:03 | 2025-01-05
12:00 | 2025-01-05
11:51 | 2025-01-05
11:17 | 2025-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24