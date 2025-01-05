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عربي-دولي

قتل 5 نساء... الحكم بالإعدام على "سفاح السيّدات"

Lebanon 24
05-01-2025 | 10:17
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قضت محكمة مصرية اليوم الأحد، بإعدام المتهم المعروف بسفاح الغربية عبدربه موسى، لقتله 5 سيّدات.

وأعلنت محكمة جنايات المحلة حكمها اليوم بعد تلقيها الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية في إعدام المتهم شنقا فيما نسب إليه من اتهامات، بعدما سبق وأحالت أوراقه لمفتي الجمهورية في كانون الاول الماضي.
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وقدم المتهم اعترافات كاملة أمام المحكمة وأبدى شعوره بالندم على ما ارتكبه في حقّ سيّدات كنّ على علاقة به، وبينهن زوجته. (روسيا اليوم)

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