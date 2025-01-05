فرنسا: يجب ألا تتحكم أي "قوة أجنبية" في مستقبل سوريا

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أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الأحد، ضرورة ألا تستغل أي "قوة أجنبية" سقوط حكم بشار الأسد لإضعاف سوريا، وذلك بعد يومين من زيارته دمشق ولقائه السلطات الجديدة.وقال بارو في تصريحات لإذاعة "آر تي إل" الخاصة إن "سوريا تحتاج بطبيعة الحال إلى مساعدة، لكن من الضروري ألا تأتي قوة أجنبية، كما فعلت لفترة طويلة روسيا وإيران، تحت ذريعة دعم السلطات أو دعم سوريا.. وتُضعفها بشكل إضافي".وأضاف أن "مستقبل سوريا يعود إلى السوريين. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، فإن هدف السيادة الذي أظهرته السلطة الانتقالية وممثلو المجتمع المدني والمجتمعات الذين التقيناها كذلك هو أمر سليم".وزار بارو بصحبة نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، دمشق الجمعة حيث التقيا قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.