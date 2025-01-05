الصحة العالمية: وصول أول طائرة طوارئ لعام 2025 إلى مطار دمشق

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، وصول أول طائرة طوارئ لعام 2025 إلى مطار دمشق الدولي، محملة بـ32.5 أطنان من الإمدادات الطبية تكفي لتلبية الاحتياجات الصحية لـ300 ألف شخص.وفي سلسلة منشورات على حسابها عبر منصة "إكس"، قالت المنظمة الأممية إن "الرحلة (الطائرة)، المحملة بـ32.5 أطنان من الأدوية ومستلزمات الطوارئ بقيمة 600 ألف دولار، وصلت إلى مطار دمشق الدولي".وأضافت أنها "رحلة الطوارئ الأولى إلى سوريا منذ بداية العام الجاري".وفي منشور آخر، قالت الصحة العالمية إن "عملية التسليم الأحد جاءت بعد 47 رحلة مماثلة أتمتها المنظمة خلال عام 2024".وشددت على أن "هذه الإمدادات الطبية ستلبي الاحتياجات الصحية الفورية لـ300 ألف شخص، وتدعم 9 آلاف و300 استشارة طبية، ما يعزز الاستجابة الصحية في سوريا".(الاناضول)