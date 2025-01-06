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عربي-دولي
الخارجية التركية: بذلنا قصارى جهدنا لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا
Lebanon 24
06-01-2025
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قال وزير خارجية تركيا هاكان فيدان إن الوقوف إلى جانب المظلومين في سوريا شرف كبير لتركيا، وأن بلاده قامت بما تقتضيه علاقات الجيرة والأخوة.
وقال الوزير في كلمة له: "بذلنا قصارى جهدنا لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا من خلال استراتيجية نسجناها عقدة تلو الأخرى طيلة سنوات".
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وأشار فيدان إلى أن تركيا تهدف بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى ضمان تحقيق الاستقرار والازدهار لشعوب المناطق الأخرى وأن تركيا تسعى جاهدة لإنهاء الحروب والصراعات في المنطقة، قبل كل شيء وفي أسرع وقت ممكن.
وقال: "بذلنا قصارى جهدنا لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا وما قامت به تركيا في هذا الصدد كان بما تقتضيه علاقات الجيرة والأخوة.
وأكد أن تركيا لا تكتفي بدعم الإدارة السورية الجديدة، بل إنها تدعو أيضا المجتمع الدولي لدعم سوريا.
وأوضح أن تركيا تسعى لضمان رفع العقوبات المفروضة على سوريا وإعادة إعمار بنيتها التحتية.
وأردف "عندما يتعافى الاقتصاد السوري، سيعود الملايين من أشقائنا اللاجئين المنتشرين حول العالم إلى وطنهم، وسينتهي حنينهم إن شاء الله".
واختتم: "عندما تصبح سوريا أكثر ثراء وأمانا واستقرارا بمشيئة الله، فإن تركيا ومنطقتنا برمتها ستستفيد من ذلك". (روسيا اليوم)
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