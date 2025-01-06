بايدن: لقد عرفت فلاديمير بوتين منذ أكثر من 47 عاما

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اختلط الأمر على الرئيس الأمريكي جو بايدن مرة أخرى وهذه المرة حول القمة الأولى التي جمعته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إنه يعرف بوتين منذ أكثر من 47 عاما.وجاء كلام الرئيس الأمريكي الحالي عن هذا الأمر يوم أمس الأحد خلال اجتماعه مع الأعضاء الجدد في الكونغرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي.وكان الحديث وقتها يجري عن اللقاء بين بوتين وبايدن في القمة بين روسيا والولايات المتحدة التي جرت في 16 حزيران 2021 في جنيف.وقال بايدن خلال اللقاء مع الديمقراطيين وبثته قناة C-SPAN: "لقد عرفت فلاديمير بوتين منذ أكثر من 47 عاما، أتذكر مقابلته في الفترة بين الانتخابات وأداء اليمين الدستورية (20 كانون الثاني 2021). أو بعد ذلك مباشرة.. كلا... اعذروني كان اللقاء قبل هذا التاريخ".وأشار بايدن إلى أنه أراد في تلك اللحظة مناقشة استئناف الحوار بشأن السيطرة على الأسلحة النووية. ووفقا له، بدأ الزعيم الروسي يقول إن "روسيا تغيرت".