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أحدهما "وداعي".. خطابان مُرتقبان لبايدن قبل مغادرة البيت الأبيض

Lebanon 24
06-01-2025 | 00:36
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سيلقي الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن خطابين وداعيين قبل مغادرة البيت الأبيض، بحسب ما نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" NBC News، عن مصادر مطلعة.

فما هي تفاصيل الخطابين؟
ونقلت الشبكة الأميركية أن خطاب بايدن الأول، والذي يعتزم بايدن إلقاءه بعد عودته من إيطاليا في 12 كانون الثاني، سيركز على سياسات واشنطن الخارجية، وسيشرح خلالها الرئيس الأميركي أسباب إيمانه بأن الولايات المتحدة تصبح أقوى عندما تستثمر في دعم حلفائها حول العالم، كما فعلت مع أوكرانيا مثلا.
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وسيشرح بايدن خلاله أسباب إيمانه بأن قوة الولايات المتحدة تكمن في تحالفاتها وشراكاتها في جميع أنحاء العالم، مع تركيز خاص على حلف الناتو، والعلاقات في منطقة المحيطين الهندي والهادي، ودعم أوكرانيا.

أما الخطاب الثاني، فسيودع به بايدن عالم السياسة بعد 50 عاما قضاها بين كواليسه. هو تقليد اتبعه العديد من الرؤساء الأميركيين السابقيين يعرف بـ"خطاب وداع للأمة".

وسيتحدث الرئيس الأميركي خلاله عن سنواته كعضو في مجلس الشيوخ، والسنوات الثماني التي قضاها في البيت الأبيض كنائب للرئيس في عهد باراك أوباما، وأخيرا السنوات الأربع التي قضاها في رئاسة البلاد.

وكشفت المصادر لشبكة "إن بي سي نيوز" أن بايدن سيعرض رؤية لمستقبل أميركا، بهدف التأكيد على أهمية الوحدة والمرونة والتركيز المتجدد على القيم الديمقراطية.(سكاي نيوز)




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