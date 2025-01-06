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مقتل وإصابة العشرات في غارة جوية على جنوب الخرطوم

Lebanon 24
06-01-2025 | 01:15
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قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب 30 آخرون أمس الأحد في غارات استهدفت جنوب الخرطوم، حسب وسائل إعلام محلية.
وذكرت غرفة الطوارئ بجنوب الخرطوم، مجموعة تطوعية تقدم المساعدات، في بيان أن " 10 أشخاص قتلوا وأصيب 30 آخرون، من بينهم 5 حالات أصيبت بحروق من الدرجة الأولى، بعد غارات جوية استهدفت محطة الصهريج في حي مايو، في جنوبي الخرطوم".
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وأشارت المجموعة إلى أن محطة الصهريج تعرضت للقصف 3 مرات خلال شهر واحد، مشيرة إلى أن المنطقة تكون في العادة مكتظة بالمدنيين، وذلك لأنها تحتوي على سوق والعديد من محلات الأغذية.
(روسيا اليوم)
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