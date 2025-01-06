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ذكرت صحيفة "The Telegraph" البريطانية أن "نهاية النظام الإيراني بدأت في أيلول، عندما ألقت طائرات إف-15 الإسرائيلية 84 طناً من المتفجرات على مخبأ في بيروت كان يتواجد فيه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بعد وقت قصير من خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الأمم المتحدة. وقد تبين الأسبوع الماضي أن المخبأ تحت الأرض كان محصناً بعمق لدرجة أن نصر الله لقي حتفه ليس بالانفجار نفسه بل بالاختناق".وبحسب الصحيفة، "قبل عام، لم يكن أحد ليصدق ذلك، ولكن يبدو الآن من المحتمل جدًا أن زوال حزب الله سوف ينذر بنهاية نظام آية الله خامنئي قبل نهاية عام 2025. في الواقع، لم تكن الجمهورية الإسلامية ضعيفة إلى هذا الحد من قبل. لقد أهدر استئصال إسرائيل لحزب الله عشرات المليارات من الدولارات وعقودًا من العمل الشاق. ويوقع الحوثيون على حكم إعدامهم كل ليلة بإطلاق الصواريخ على الدولة اليهودية. كما وسقطت سوريا، وهو ما تنظر إليه طهران بنظرة تشاؤم. وفي تشرين الأول، تركت القدس الدفاعات الجوية لآية الله في حالة خراب".وتابعت الصحيفة، "بعد سنوات من العقوبات والهجمات الغامضة على خطوط أنابيب الغاز، أصبحت إيران في خضم أزمة طاقة شتوية، وتعاني من انقطاع التيار الكهربائي يوميًا. إن الاقتصاد في حالة سقوط حر، مع انخفاض الريال إلى أدنى مستوياته القياسية مقابل الدولار، وعجز في البنية التحتية بقيمة 500 مليار دولار، وتضخم يتجاوز 30 في المائة. وفي الحقيقة، إن سكان طهران المظلومين يعيشون حياة مشابهة لحياتهم خلال كوفيد، وذلك بسبب مستويات التلوث التي لا تطاق والتي حبسها جبل البرز القريب في المدينة. فإلى أي مدى يستطيع الناس أن يتحملوا؟"وأضافت الصحيفة، "إن معاداة إسرائيل منتشرة في كل مكان، بكل معنى الكلمة. هل يتجسس الموساد على أجهزة الاتصال لدينا؟ هل مخابئنا آمنة؟ إن المسؤولين مهووسون بفيديو وعد فيه نتنياهو بـ "إيران حرة" حيث "سيبني الإسرائيليون والإيرانيون معًا مستقبلًا من الرخاء والسلام". إن كلماته تتردد في آذانهم بلا هوادة: "كل يوم، يضعف هذا النظام. وكل يوم، تزداد إسرائيل قوة. لم ير العالم سوى جزء ضئيل من قوتنا. ومع ذلك، هناك شيء واحد يخشاه نظام خامنئي أكثر من إسرائيل... إنه أنتم، أيها الشعب الإيراني".وبحسب أرقام مسربة، أعدم النظام 1000 شخص العام الماضي، مما أدى إلى إرعاب الشعب الإيراني في ظل الضغوط الخارجية، ومن المقرر فرض قوانين أخلاقية جديدة لتهدئة المتعصبين المتذمرين.وقد يضطر النظام أيضًا إلى رفع أسعار الغاز والنفط، وهي التدابير التي أدت في عام 2019 إلى اندلاع الانتفاضة التي قمعت بدموية. ومع وضع كل هذا في الاعتبار، يجري إعداد الأسلحة الكيميائية لاستخدامها ضد شعبهم".وبحسب الصحيفة، "لو كان زعيم حماس الراحل يحيى السنوار يعلم أنه في غضون 14 شهرًا من السابع من تشرين الأول، سيموت محمد ضيف وإسماعيل هنية ونصر الله، وستقترب حماس وحزب الله من الانقراض، وسيختفي بشار الأسد، وستتحول معداته العسكرية إلى أنقاض، وستتأرجح إيران القوية على حافة الهاوية، فهل كان ليغير رأيه؟ يمكن تحقيق الكثير من خلال التفوق الاقتصادي والعسكري، والثقة بالنفس، والقيم الديمقراطية والشجاعة، وهناك درس للغرب في هذا. في الحقيقة، إن العالم على وشك أن يشهد على شرق أوسط جديد".