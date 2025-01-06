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إطلاق نار في مستوطنة كدوميم بالضفة الغربية.. والحصيلة 3 قتلى

Lebanon 24
06-01-2025 | 02:59
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بالقرب من مستوطنة "كدوميم" شرق قلقيلية في الضفة الغربية، قتل 3 إسرائيليين، بينهم امرأتان، وأصيب 4 آخرون بعملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان.

وأفادت مصادر إسرائيلية بأن عملية إطلاق النار استهدفت حافلة ومركبات على شارع 55 في منطقة مستوطنة كدوميم، أصيب خلالها 7 أشخاص إسرائيليين، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، كما أصيب أربعة أشخاص بجروح متوسطة.
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كما أفادت المصادر بإطلاق نار من سيارة مارة أمام حافلة على طريق 55، بالقرب من قرية بوندوك. ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات كبيرة إلى المكان.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنه "خلال هجوم إرهابي بالضفة، سقط 3 قتلى، وأصيب آخرون جراء إطلاق نار على حافلة"، مشيرة إلى أن الهجوم استهدف حافلة بين مستوطنتي بوندوك وكيدوميم في الضفة الغربية.

ولفتت إلى أن "السيارة التي كان يستقلها الإرهابيون فرت إلى منطقة نابلس".

وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية للبحث عن منفذي عملية إطلاق النار التي وقعت في قلقيلية في شمال الضفة الغربية.

وحسب المصادر الإسرائيلية، فإن عملية إطلاق النار وقعت صباح اليوم قرب قرية الفندق، حين فتح النار من مركبة على مركبتين وحافلة للمستوطنين.

وذكرت المصادر الإسرائيلية أن منفذي عملية إطلاق النار شرق قلقيلية، انسحبوا من المكان وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة.

وحسب إذاعة جيش إسرائيل فإن التقديرات الأمنية تشير إلى أن فلسطينيين اثنين نفذا عملية إطلاق النار.(العربية)



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