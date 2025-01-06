وزير الخارجية السوري يصل الإمارات

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وصل وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني إلى الإمارات الإثنين في أول زيارة رسمية له لهذا البلد، على ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، وذلك غداة زيارة مماثلة أجراها للدوحة.وأوردت سانا أن "وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يصل برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة رسمية لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين".