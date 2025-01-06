هل تلقت إسرائيل معلومات من "حماس" بشأن وضع الرهائن لديها؟

أعلنت إسرائيل، الاثنين، بأن حركة "حماس" لم تقدم أي معلومات بشأن وضع 34 رهينة محتجزين في قطاع غزة، أبدت الحركة استعدادها للإفراج عنهم في حال تم التوصل إلى صفقة تبادل.

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وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان "حتى الآن، لم تتلق إسرائيل أي تأكيد أو تعليق من حماس بشأن وضع الرهائن بعد أن وردت أسماؤهم في القائمة"، في إشارة إلى قائمة قدمها مسؤول من حماس عبر الوسطاء وتحتوي على أسماء 34 رهينة أبدت الحركة استعدادها للإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة لتبادل الأسرى في إطار اتفاق لوقف النار.



وبحسب البيان، فإن "قائمة الرهائن... لم تُقدّم لإسرائيل من قبل حماس، بل كانت قدمتها إسرائيل عبر الوسطاء في تموز 2024".



وحاولت كل من قطر ومصر والولايات المتحدة على مدار أشهر التوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، فيما عقد كلا الجانبين مؤخرا محادثات غير مباشرة في الدوحة.



وفي وقت متأخر الأحد، قال مسؤول في حماس إن الحركة مستعدة لإطلاق سراح 34 رهينة في المرحلة الأولى من الاتفاق المحتمل، بحسب وكالة "رويترز".



وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث عن المفاوضات الجارية لوسائل الإعلام، أن عملية التبادل الأولى ستشمل كل النساء وكل المرضى وكل الاطفال وكبار السن.



ولكنه قال إن حماس تحتاج إلى التحقق من حالتهم وبأن الموافقة تشمل 34 أسيرا "سواء كانوا أحياء أم أموات".





وشدد القيادي على أن "حماس وفصائل المقاومة تحتاج لأسبوع تقريبا من الهدوء وعدم تحليق الطائرات، للتواصل مع المجموعات الآسرة وتحديد الأحياء والأموات".



خلال الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، خُطف 251 شخصا لا يزال 96 منهم رهائن في غزة، بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم لقوا حتفهم.



وفي تشرين الثاني 2023، أتاحت هدنة استمرت لأسبوع الإفراج عن 105 رهائن مقابل 240 معتقلا فلسطينيا في سجون إسرائيل. (إرم نيوز)