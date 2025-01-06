استشهاد العشرات.. 3 مجازر جديدة تطالُ غزة!

استشهد عشرات الفلسطينيين منذ فجر اليوم الاثنين، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مختلف مناطق قطاع غزة، في حين تعرضت مستوطنات غلاف غزة لقصف صاروخي من شمال القطاع.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و75 مصابا.



وارتفع بذلك عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 45 ألفا و854 شهيدا و109 آلاف و139 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023.



وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه بوسط وجنوب القطاع، وقالت مصادر طبية إن 40 فلسطينيا أصيبوا جراء قصف مسيّرة إسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد امرأة وإصابة عدد من الأشخاص معظمهم من أطفال جراء قصف الاحتلال خيام النازحين بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



كذلك، تحدثت قناة "الجزيرة" عن استشهاد طفلين في غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة الشوكة شرقي مدينة رفح بجنوب غزة.





صواريخ تضرب غلاف غزة

ميدانيا، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ على مبنى في سديروت بغلاف غزة، ووقوع أضرار مادية بالموقع.





وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية برصد إطلاق 3 صواريخ من غزة، وقد اعترضت الدفاعات الجوية أحدها، بينما سقط الآخران في سديروت.



وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن الصواريخ أطلقت على سديروت من على بعد مئات الأمتار من موقع للواء ناحل في بيت حانون شمالي قطاع غزة. (الجزيرة نت)