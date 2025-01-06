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عربي-دولي

تهديد إيراني جديد لإسرائيل: العملية المقبلة أشد وأقوى

Lebanon 24
06-01-2025 | 06:56
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أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن الكيان الصهيوني يدرك تمامًا أن أجواءه مفتوحة أمام إيران، مشيرًا إلى قدرة بلاده على استهدافه بشكل مضاعف عند الضرورة.

وأوضح في تصريحاته أن إيران على أهبة الاستعداد للرد الفوري على أي اعتداء، مؤكدًا أن التصنيع العسكري للصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي مستمر بلا توقف.
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وشدد المتحدث على أن دعم جبهة المقاومة يشكل أساسًا مهمًا في العقيدة الدفاعية الإيرانية، مضيفًا أنه لا يوجد أي مانع لتنفيذ عمليات جديدة ضد الكيان الصهيوني، مع التأكيد أن العملية المقبلة ستكون أشد وأقوى في الوقت المناسب. (الجزيرة)





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