ماكرون يقدم "وصفة" للأوكرانيين للتسوية مع روسيا.. ما هي؟

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رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، أن على الأوكرانيين "خوض محادثات واقعية حول الأراضي، لأنهم الوحيدون القادرون على القيام بذلك بحثا عن تسوية للنزاع بعد الغزو الروسي لبلادهم في 2022"، بحسب فرانس برس.وقال ماكرون في كلمة ألقاها بمناسبة الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين في باريس، إن "على الولايات المتحدة الأميركية مساعدتنا لتغيير طبيعة الوضع وإقناع روسيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، في حين يتحتم على الأوروبيين إيجاد ضمانات أمنية لأوكرانيا، معتبرا أن ذلك من "مسؤوليتهم بالمقاوم الأول". (إرم نيوز)