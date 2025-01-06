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عربي-دولي

اعتباراً من هذا التاريخ... مطار دمشق يستأنف الرحلات الدولية

Lebanon 24
06-01-2025 | 10:42
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أعلنت دائرة مراقبة معلومات الطيران في دمشق، أن مطار دمشق الدولي قد يبدأ خدمة الرحلات الدولية المنتظمة اعتبارًا من الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي يوم غد الثلاثاء في 7 كانون الثاني.

وأفادت الدائرة، في تصريح لوكالة "تاس"، بأنه "سيتم رفع القيود المفروضة على خدمة الرحلات الجوية، والتي كانت تتطلب الحصول على تصاريح خاصة من سلطات الطيران في البلاد، بدءًا من التوقيت المحدد".
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وكان رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السوري أشهد الصليبي، قد أعلن يوم السبت الماضي، أن مطار دمشق الدولي سيبدأ تسيير الرحلات الدولية اعتبارا من السابع من كانون الثاني الجاري.

وقال الصليبي للوكالة العربية السورية للأنباء "سانا": "نعلن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ السابع من كانون الثاني". (العربية)
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