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عربي-دولي

الجيش الأوكراني: نكبّد القوات الروسية خسائر في كورسك

Lebanon 24
06-01-2025 | 14:07
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أعلن مسؤول عسكري أوكراني، اليوم الإثنين، أن قواته تكبّد قوات موسكو "خسائر" في كورسك بجنوب روسيا.

وقال قائد القوات البرية الأوكرانية ميخايلو دراباتي في تصريحات لوسائل إعلام بينها وكالة فرانس برس في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا: "في منطقة كورسك نحن نكبّدهم خسائر". (سكاي نيوز) 
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