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عربي-دولي

بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي استقالته.. إليكم أول تعليق لـ "ترامب"

Lebanon 24
06-01-2025 | 15:05
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دعا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته، إلى ضم كندا لأراضي الولايات المتحدة.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب: "يحب العديد من الناس في كندا أن يكونوا الولاية رقم 51".
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أضاف: "لم يعد بإمكان الولايات المتحدة أن تتحمل العجز التجاري الهائل والإعانات التي تحتاجها كندا للبقاء واقفة على قدميها"، متابعاً "كان جاستن ترودو على علم بذلك واستقال. إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة، فلن تكون هناك تعريفات جمركية، وستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستكون آمنة تماما من تهديد السفن الروسية والصينية التي تحيط بها باستمرار. معا، يا لها من أمة عظيمة".

وكان ترودو أعلن، استقالته من رئاسة الحكومة والحزب الحاكم، موضحا أنه سيواصل أداء مهامه إلى أن يختار حزبه خليفة له. (سكاي نيوز) 
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