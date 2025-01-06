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عربي-دولي

الثاني خلال 24 ساعة.. زلزال يضرب إيران

Lebanon 24
06-01-2025 | 15:21
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أعلن مركز الزلازل الأورومتوسطي عن تسجيل زلزال بقوة 5.3 درجات جنوبي إيران.

وفي التفاصيل، فإن مركز الزلزال يقع على بعد 139 كيلومترا جنوب مدينة شيراز التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.25 مليون نسمة، بينما تقع بؤرته على عمق 19 كيلومترا.
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ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

وذكر المركز أن هذا الزلزال هو الثاني الذي ضرب إيران خلال 24 ساعة. 
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