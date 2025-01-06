الحوثيون يعلنون تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية ناجحة ضد إسرائيل

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اعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، اليوم الاثنين في بيان له، أنّه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركةِ الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان" بصاروخين مجنحين وأربع طائرات مسيرة شمالي البحر الأحمر وذلك أثناء تحضير العدو الأميركي لشن هجوم جوي كبيرعلى بلدنا وقد أدت العملية بفضل الله إلى إفشال الهجوم".أضاف سريع: "نفذ سلاح الجو المسير ظهر اليوم عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرتين مسيّرتين.. والعملية الأخرى استهدفت هدفا حيويا تابعا للعدو الإسرائيلي في عسقلان المحتلة بطائرة مسيّرة".تابع: "وفي سياق آخر، نفذ سلاح الجو المسيّر عملية عسكرية ثالثة مساء اليوم استهدفت هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرة مسيّرة"، مشيرا إلى أن "عمليات القوات المسلحة حققت أهدافها بنجاح بفضلِ الله".وأكد "أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها المساندة للمقاومة الفلسطينية وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها". (روسيا السوم)