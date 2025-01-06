حصيلة جديدة.. كم أصبح عدد قتلى الجيش الإسرائيلي؟

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ولفت الجيش إلى أن "القتلى هم ضابط وجندي من لواء "ناحال"، وقالت صحيفة "هآرتس" إن "مقتل الضابط والجندي من لواء ناحال كان بسبب إطلاق صاروخ مضاد للدروع في منطقة بيت حانون شمالي القطاع".وبحسب هيئة البث الإسرائيلية: "وصل عدد أفراد الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا منذ بداية الحرب إلى 826 ضابطا وجنديا".